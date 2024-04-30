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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şeyhmus Bahçeci'nin cenaze törenine katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için düzenlenen cenaze törenine katıldı. TBMM'deki cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, eski Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Vefat eden 17. Dönem Halkçı Parti Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. TBMM'deki cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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