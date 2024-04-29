CHP Sur Belediye Başkan adayı Abdülkadir Bedir öldü mü? Otopsi sonucu bekleniyor! Abdülkadir Bedir neden öldü?

Abdülkadir Bedir neden öldü? Diyarbakır'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu. Peki, CHP Sur Belediye Başkan adayı Abdülkadir Bedir neden öldü, kim öldürdü? İşte detaylar...

CHP SUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ABDÜLKADİR BEDİR ÖLDÜ MÜ?

Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

ABDÜLKADİR BEDİR NASIL ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir'den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.