CHP Ege Bölgesi İl Başkanları İzmir'de Buluştu

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Ege Bölgesi'ndeki il başkanları, İzmir'de düzenlenen toplantıda buluştu.

İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ev sahipliğindeki toplantıya katılan Manisa, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Kütahya ve Balıkesir il başkanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen değerlendirme toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, İzmir'de yapacakları değerlendirmeler, sunumlar ve fikir alışverişlerinin ardından yeni bir döneme adım atacaklarını söyledi.

Egelilerin Cumhuriyet'e, bayrağa ve Atatürk'e bağlılıklarıyla bilindiğini belirten Horzum, "Tüm halkımız şuna inansın ki bu güzellikler ve bağlı olduğumuz tüm kutsal değerlerimiz emin ellerdedir. Vatandaşlarımızın partimize ve belediye başkanlarımıza emanet ettikleri illerimiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz, bizim onurumuz ve namusumuzdur. Bu vatanın her karış toprağına canımız pahasına nasıl sahip çıktıysak partimizin kazandığı her belediyeye de öyle sahip çıkacağız." diye konuştu.

Horzum, tüm belediye başkanlarının, sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda kimseyi ayırt etmeden hizmet etmeyi, insanların hanesini ve sosyal yaşamını rahatlatacak projelere imza atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Yerel yönetimlerde elde edilen başarıyı genel iktidar yolunda da tekrarlamayı hedeflediklerini ifade eden Horzum, "Bu yolda özellikle Ege Bölgesi'nde hem belediyelerimiz hem de örgütlerimiz arasında büyük bir dayanışma sergilemeye kararlıyız. Ege insanının üretkenliğini, mücadele azmini, yardımlaşma geleneğini bizler bugünkü toplantımızla daha da büyüteceğiz." dedi.