Özgür Özel - Devlet Bahçeli görüşmesi ne zaman? CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sürpriz bir ziyaret daha gerçekleştirecek. Özel, yarın TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Özgür Özel - Devlet Bahçeli görüşmesi ne zaman, saat kaçta yapılacak merak ediliyordu. Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL - DEVLET BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 yıl sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. "Sürpriz" olarak değerlendirilen görüşme yarın TBMM'de saat 12.00'de gerçekleşecek. Özel, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ziyaret etmişti.

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Özel ile Bahçeli'nin beklenmedik görüşmesi sırasında hangi konuların konuşulacağı merak ediliyor. Masadaki konular arasında gündemde öne çıkan başlıkların ve özellikle hükümetin anayasa değişikliği çalışmasının yer alması bekleniyor.

4 GÜN ÖNCE ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Özel, görüşmeyle ilgili "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim." ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var." şeklinde konuşmuştu.