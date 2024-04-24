Son seçim anketi! Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır?

Son seçim anketi! Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken Asal Araştırma 26 ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte son seçim anketi sonuçları haberimizde...

SON SEÇİM ANKETİ

31 Mart yerel seçimlerinin yankıları sürerken yapılan son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. Asal Araştırma tarafından 26 ilde yapılan ankette; AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 26.5 olarak belirlendi.

ASAL SEÇİM ANKETİ SONUCU

Yapılan ankete göre; AK Parti 32.2 ile birinci parti, CHP ise yüzde 26.5 ile ikinci parti oldu. Aynı ankette MHP'nin oy oranı yüzde 9.8, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 9.1, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6, Yeniden Refah Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.5 olarak belirlendi.

İşte anketten çıkan sonuç;