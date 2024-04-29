CHP'nin 1 Mayıs Taksim yürüyüşü ne zaman, saat kaçta? CHP Taksim'e yürüyecek mi?

CHP'nin 1 Mayıs Taksim yürüyüşü saat kaçta? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını belirtti. Çelik, " 1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz." dedi. Peki, CHP'nin 1 Mayıs Taksim yürüyüşü ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

CHP'NİN 1 MAYIS TAKSİM YÜRÜŞÜ SAAT KAÇTA?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 1 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Saraçhane'de toplanacaklarını duyurdu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyeceklerini belirtti. Çelik şunları söyledi: "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz."

Öte yandan Taksim'in 1 Mayıs'ta yasaklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla aradı. Görüşmede Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayan Özgür Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu söyledi. Gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildiren Özel, Taksim kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.