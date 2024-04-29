CHP'nin asgari ücret zam teklifi ne kadar? CHP asgari ücret için ne dedi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını her fırsatta vurgularken CHP'den konuyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.CHP'nin asgari ücret zam teklifi ne kadar? CHP asgari ücret için ne dedi? İşte ayrıntılar...

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ZAM TEKLİFİ NE?

Enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi, 17 bin 2 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilere zor günler yaşatırken ara zam beklentisi çalışan kesimde büyümeye başladı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili son açıklamasında ara zammın yapılmayacağını hatırlattı. CHP ise Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifini sundu.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENMEDEN "1 YIL GEÇERLİ OLACAK" AÇIKLAMALARI GELMİŞTİ

2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde bir zam daha yapılmayacağı, komisyon görüşmeleri başlamadan önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından vurgulanmıştı. Yüksek enflasyonun ücretli çalışanların giderlerini artırması ise konuyu tekrar gündeme getirdi.

CHP'DEN MECLİS'E TEKLİF

Çalışanlar, asgari ücrete ara zam beklentisine girerken CHP'den asgari ücret hamlesi geldi. Teklifte asgari ücrete her 3 ayda bir enflasyon oranında zam yapılması yer aldı.

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, Meclis Başkanlığı'na emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için bir yasa teklifi sundu. Çalışanların alım gücündeki erimeye dikkat çekilen yasa teklifinde "Asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılması" önerisi sunuldu.

"EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARILSIN"

Teklifte ayrıca emeklilerle ilgili de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Yasa teklifinde esnafla ilgili de kendisi ve çalışanları için ödediği primlerin yarısının Hazine tarafından karşılanması önerisi yer aldı.