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CHP Milletvekili Serkan Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal egemenliğin vücut bulduğu temel kurum olduğunu vurguladı. Sarı, çocukların ulusumuzun geleceği olduğunu belirterek, onlara sahip çıkmanın önemine dikkat çekti ve Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni geleceğe taşımak gerektiğini ifade etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. " 23 Nisan'ın taşıdığı değer ve anlamlara bir kez daha yürekten sahip çıktığımız gündür" diyen CHP'li Sarı, "Milli iradenin üzerinde bir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğin vücut bulduğu, demokratik rejimimizin temel kurumudur" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türk Milleti'nin iradesinin hayat bulduğu TBMM'nin kuruluşunun ve Yüce Atatürk'ün en kıymetli varlıklarımız çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Çocuklarımız ulusumuzun geleceğidir

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutladığımız bu gün, 23 Nisan'ın taşıdığı değer ve anlamlara bir kez daha yürekten sahip çıktığımız gündür. 23 Nisan'ın taşıdığı bir diğer değer de çocuklarımızdır. Milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Onlar için bugün yapacağımız her çalışma ulusumuzun geleceği için bir yatırımdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne çocuklarımız gibi, çocuklarımıza da Türkiye Cumhuriyeti gibi sahip çıkmalıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan eden Atatürk çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni en somut bir şekilde geleceğe taşımıştır. Bu mirasa ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak her Türk vatandaşının en önemli görevlerinden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi minnetle; TBMM'nin kurulmasında ve tarihimiz boyunca millet iradesi ile seçilerek görev yapmış tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyor, çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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