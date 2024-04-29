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CHP'den Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını her fırsatta vurgularken CHP'den konuyla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. CHP, Meclis Başkanlığı'na asgari ücrete her 3 ayda bir zam yapılması teklifini sundu. Teklifte ayrıca en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması da yer aldı.

Enflasyonda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi, 17 bin 2 liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan işçilere zor günler yaşatırken ara zam beklentisi çalışan kesimde büyümeye başladı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili son açıklamasında ara zammın yapılmayacağını hatırlattı. CHP ise Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifini sundu.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENMEDEN "1 YIL GEÇERLİ OLACAK" AÇIKLAMALARI GELMİŞTİ

2024 yılı için 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücrete yıl içinde bir zam daha yapılmayacağı, komisyon görüşmeleri başlamadan önce hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından vurgulanmıştı. Yüksek enflasyonun ücretli çalışanların giderlerini artırması ise konuyu tekrar gündeme getirdi.

CHP'DEN MECLİS'E TEKLİF

Çalışanlar, asgari ücrete ara zam beklentisine girerken CHP'den asgari ücret hamlesi geldi. Teklifte asgari ücrete her 3 ayda bir enflasyon oranında zam yapılması yer aldı.

CHP grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın, Meclis Başkanlığı'na emekliler ve asgari ücretle çalışanlar için bir yasa teklifi sundu. Çalışanların alım gücündeki erimeye dikkat çekilen yasa teklifinde "Asgari ücretin üçer aylık dönemlerde gerçekleşen enflasyon oranında artırılması" önerisi sunuldu.

"EMEKLİ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARILSIN"

Teklifte ayrıca emeklilerle ilgili de en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Yasa teklifinde esnafla ilgili de kendisi ve çalışanları için ödediği primlerin yarısının Hazine tarafından karşılanması önerisi yer aldı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi Vedat Işıkhan Asgari Ücret Zam İş Dünyası Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (16)

Melek:

onun yerine enflasyonu düşür alım gücünü artır piyasayı alt seviyeye cekin. sanki zam yapınca değişen birşey olur herşey maaşlara gelecek zamma göre artıyor. değişeni yok ki malesef

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Agacan Cenk:

Milletvekili maaşı 17 bin TL olsun

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KILIÇ ASLAN:

600 vekille reddedilir. Malum bizim vekiller birtek maaşları söz konusu olduğunda tek vücut oluyorlar.

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Nurullah Aydın:

suyu bulandırmak istiyorlar başka bişey değil

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Orhan KÖSE:

CHP'den Meclis'e "Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılsın" teklifi. Bizimde CHP ye teklifimiz , bu işe öncü olun tüm belediye çalışanlarına yapmaya başlayarak öncü olun ve yapılabileceğinş gösterin.

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Osman Öner:

Emekli maaşı eskiden olduğu gibi asgari ücretin 1,5 katı olmalı ne demek adı üstünde asgari ücret adam yıldır çalışan pirim ödeyen asgari ücret

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can erdemir:

Asgari ücrete zammı kanunla milletvekili maaşı ile orantılı yapacaksın. Onlar her kendilerine zam yaptıklarında vatandaşta nasiplenecek.

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Hakan Ak:

Asgari ücretli zam istemiyor asgari ücretli aldığı ücretle daha insanca daha düzgünce bi hayat yaşamak istiyor çoluk çocuğunu kimseye muhtaç bırakmadan yaşamak istiyor muhalefetin çözüm önerisine bak ya gerçekten hiç iyi bi yere gitmiyoruz

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aygün:

en düşük emekli aylığını asgari ücretle eşitlesin. asgariye zam piyasaya zam olarak yansıyor emekli aç kaldı aç

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Fatih Erdem:

maaşlar sadece ev kiralarına dahi yetmiyor, arz talep meselesi bu mülteci ve göçmenler kendi ülkelerine dönerse kira fiyatları gıda sebze meyve her şeyin fiyatı bir anda düşer hayat normale döner

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