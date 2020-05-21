ÇANTADAN PARA ÇALDI, KAÇMAK İÇİN OTOBÜSÜN KAPISINI TEKMELEDİ
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ÇANTADAN PARA ÇALDI, KAÇMAK İÇİN OTOBÜSÜN KAPISINI TEKMELEDİ

ADANA'da, otobüse binen kadının çantasından bin 300 lirayı çalan Ali Araz (40), yakalanacağını anlayınca kilitli kapıyı tekmeleyerek, açmak istedi.

ÇANTADAN PARA ÇALDI, KAÇMAK İÇİN OTOBÜSÜN KAPISINI TEKMELEDİ
21.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:07

 

ADANA'da, otobüse binen kadının çantasından bin 300 lirayı çalan Ali Araz (40), yakalanacağını anlayınca kilitli kapıyı tekmeleyerek, açmak istedi. Araz, sürücü ve yolcular tarafından yakalanıp polis teslim edilirken, yaşananlar otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Araz, alışverişten evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Sebeha T.'nin (37), çantasına para koyduğunu gördü. Sebeha T., bir süre sonra gelen yolcu otobüsüne binip, elindeki poşetler ile ön koltuğa ilerledi. Araz da takip ettiği kadının çantasının fermuarını el çabukluğuyla açıp, bin 300 lirayı aldı. Ardından otobüsün arka kısmına ilerledi. Araz'ın çantasına dokunduğunu fark eden Sebeha T., paranın alındığını görünce, durumu otobüs şoförüne söyledi. Şoför, otobüsün kapılarını kilitledi. Yakalanacağını anlayan Ali Araz ise otobüsün arka kapısını tekmeleyerek açmak istedi. Ancak şoför ve yolcular tarafından yakalandı.

Ali Araz, otobüste bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından gelen

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Araz'ın, kemeriyle pantolonunun arasına sıkıştırdığı para, sahibine teslim edildi.

Yankesicilik ve hırsızlık gibi 13 ayrı suçtan kaydığı olduğu öğrenilen Araz'ın sorgusunda, "Bir süre önce cezaevinden izinli çıktım. Acıkmıştım, param da olmayınca kadının çantasındaki parayı aldım. Çok pişmanın" dediği öğrenildi. 

Ali Araz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, - 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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