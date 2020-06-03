Bilecik'te otogarı su bastı, esnaf 'kova' ile önlem aldı
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Bilecik'te otogarı su bastı, esnaf 'kova' ile önlem aldı

BİLECİK'te, Medine Tren Garı'ndan esinlenerek 2 yıl önce 12 milyon TL'ye mal edilen yeni otobüs terminalinin çatısı yağışın ardından akmaya başladı.

Bilecik'te otogarı su bastı, esnaf 'kova' ile önlem aldı
03.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:42

 

BİLECİK'te, Medine Tren Garı'ndan esinlenerek 2 yıl önce 12 milyon TL'ye mal edilen yeni otobüs terminalinin çatısı yağışın ardından akmaya başladı. Her yağış sonrası otogarı su bastığını ileri süren esnaf, akan suya kovalı önlem aldı.

Bilecik'te hava durumu 15 dereceye kadar düşerken etkili yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.  Yağış sonrasında 2 yıl önce 12 milyon TL'ye yapılan otobüs terminalinin çatısından sular akmaya başladı. Otogardaki esnaf ve seyahat firması çalışanları akan suların altına kova koyarak önlem alırken, biriken suları da temizledi. Otogar esnaflarından Serhat Üçler, yağmurun ardından çatıdan sular akmaya başladığını ifade ederek, "Her yağış sonrası otogarı su basıyor. Yetkililerin bu konuda çözüm bulması gerekiyor. Yağışlardan dolayı akan sular artık dükkanların içlerine kadar girmeye başladı" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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