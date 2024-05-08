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Bilecikli sporcu gümüş madalyasıyla döndü

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Bursa'da düzenlenen Nurullah İyak Atmalar Şampiyonasında Abdulkerim Akdaş cirit atma branşında Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya kazandı.

Bilecikli sporcu gümüş madalyasıyla döndü.

Bursa'da düzenlenen Nurullah İyak Atmalar Şampiyonasında sporcu Abdulkerim Akdaş cirit atma branşında 56.78 derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenör Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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