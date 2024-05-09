Bilecik'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Bilecik'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 4 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili merkeze gönderildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 4 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak 20 bin 491 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere; Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - BİLECİK