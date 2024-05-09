Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma KOM ekipleri tarafından Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan 2 bin 733 er ve erbaş asker, narkotik konularında bilgilendirildi.
Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma KOM ekiplerince; Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan 2 bin 733 er ve erbaş asker; 'Uyuma', 'Narvas', 'Narkorehber', 'En İyi Narkotik Polisi: Anne', 'Web Sitesi' hakkında bilgilendirildi. İlgililer, "Bağımlı Olma, Farkında Ol" sloganıyla mücadeleye destek olmaya davet ettiler. - BİLECİK