Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi

Bilecik'te 2 bin 733 er ve erbaş asker narkotik ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma KOM ekiplerince; Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan 2 bin 733 er ve erbaş asker; 'Uyuma', 'Narvas', 'Narkorehber', 'En İyi Narkotik Polisi: Anne', 'Web Sitesi' hakkında bilgilendirildi. İlgililer, "Bağımlı Olma, Farkında Ol" sloganıyla mücadeleye destek olmaya davet ettiler. - BİLECİK