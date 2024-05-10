Bilecik'te Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 8 yıl 9 ay Hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK