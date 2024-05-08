Eskişehir'de PKK/KCK propagandası yapan 10 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir merkezli olarak 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlar çerçevesinde PKK/KCK Terör Örgütü'nün propagandasını yaptığı tespit edilen Eskişehir'de 8, Bilecik'te 1 ve Van'da 1 kişi yakalandı.

Operasyonda yakalanan 10 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR