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BŞEÜ'nün 'Arslan İHA' projesi TEKNOFEST'te desteklenmeye hak kazandı

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 'Arslan İHA' projesinin desteklemeye hak kazandığını duyurdu. Üniversitenin öğrencileri tarafından geliştirilen proje, Savaşan İHA kategorisinde ön eleme aşamasını geçerek desteklenmeye uygun bulunan ilk proje oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin (BŞEÜ), TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde "Arslan İHA" projesinin desteklemeye hak kazandığı bildirildi.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Çevre ve Enerji, İnsanlık Yararına, Eğitim ve Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA (İnsansız Hava Aracı) ve Uluslararası İHA gibi çok farklı kategorilerde yapılan proje başvurularının ön değerlendirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da düzenleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz öğrencilerinin kurduğu 'Astron' takımımızın 'Savaşan İHA' kategorisindeki 'Arslan İHA' isimli projesi TEKNOFEST kapsamındaki ön eleme aşamasından geçmiştir. Üniversitemizde 'Takımını kur, projeni belirle, 100 bin lira desteğini al' sloganıyla başlayan süreçte TEKNOFEST değerlendirme kurulu tarafından yapılan toplantıda ön elemeyi geçen 'Arslan İHA' projesi desteklenmeye uygun bulunan ilk proje oldu. Son yıllarda birçok alanda önemli atılımlar yapan üniversitemiz, TEKNOFEST bağlamında da başarısını artırmak için öğrencilerimize ve akademisyenlerimize önemli altyapı destekleri sunmaktadır."

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir de yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi bağlamında akademisyen ve öğrencilere verilen desteklerin katlanarak artacağına dikkati çekerek, üretilecek prototiplerle TEKNOFEST'te üniversite ve kent adına önemli başarılar yakalamayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Şeyh Edebali Teknofest Bilecik Uzay Havacılık Teknoloji Güncel Haberler

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