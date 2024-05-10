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Bilecik'te 635 Bin TL'lik Para Cezasından Kaçan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te bir suçtan dolayı ödemediği 635 bin TL'lik para cezasından kaçan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bilecik'te bir suçtan dolayı ödemediği 635 bin TL'lik para cezasından kaçan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Bursa 4. İcra Ceza Mahkemesince; 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan aranan şüpheli şahıs Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahsın 635 bin TL'lik para cezası bin 95 gün hapis cezasına çevrilerek çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Şahıs, Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Yakalama Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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