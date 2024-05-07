Bilecik'te Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Eğitimi Düzenlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Görevlisi Eğitimi' düzenlendi.

Bitki koruma ürünlerinin satışı ile ilgili olarak yönetmelik gereği bitki koruma ürünü satmaya yetkilendirilmiş bayi ve toptancılar ile ruhsat sahibi firmalar ve bunlara ait bitki koruma ürünü depolarının kontrolü, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi almış kontrol görevlilerince yapılmaya devam ediyor. Bu çerçevede ilgili yönetmelik gereği, İlçe Müdürlüklerinde görev alan Ziraat Mühendislerine yönelik bitki koruma ürünü kontrol görevlisi eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasında veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması, depolanması hakkında yönetmelik ile ilgili yürürlükte olan mevzuatlar, bitki koruma ürünleri stok takip sisteminin (BKÜTS) kullanımı ile gerek fiziki gerekse sistem üzerinden yapılacak denetimler ve denetim esnasında dikkat edilecek hususlar ile kontrol görevlilerinin görev ve yetkileri, sorumlulukları, sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirmeler yapılarak tamamlandı. - BİLECİK