Bilecik'te Öğrencilere Mobil Trafik Eğitimi Verildi

Bilecik'in Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde öğrenciler Mobil Trafik Eğitim Tırı ile tanıştı.

Trafik Başkanlığınca trafik bilincini geliştirmek amacıyla Mobil Trafik Eğitim Tırı Gölpazarı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gazimihal Ortaokulunda eğitim faaliyetine başlandı. Ardından anaokulu, ilkokul ve Yenipazar ilçesine giderek öğrencilere çeşitli etkinlikler imkanıyla trafik bilinci kazandırıldı. Toplam 379 öğrenciye teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimleri verildi. Geleceğin duyarlı sürücü adayları ve yayalarını yetiştirmek için trafik kurallarını Mobil Eğitim Tırı ile yaymaya devam edecekler. - BİLECİK