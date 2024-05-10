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Bilecik'te İstinat Duvarı Arasında Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Bilecik'te istinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokağı'nda kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Kedi, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı ve sağlıklı olduğu belirlenerek doğal ortamına bırakıldı.

Bilecik'te istinat duvarı ile toprak dolgu arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokağı'nda duvar ile dolgu arasında kedinin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlıklı olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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