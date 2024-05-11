Üye Girişi
Haberler

Emniyet Kemeri Kullanmanın Önemi Simülasyon Aracıyla Gösterildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te trafik ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere simülasyon aracıyla bir kaza anında neler yaşanabileceğini gösterdi. Simülasyon sırasında bir kişi kaza anında dualar okudu. Ayrıca, alkolün araç kullanıcılarına etkisi de simülasyon gözlüğüyle uygulamalı olarak gösterildi.

Simülasyon aracında emniyet kemeri takmayınca olanlar oldu, bildiği tüm duaları okudu

Bilecik'te emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

BİLECİK - Bilecik'in trafik ekipleri yaptıkları uygulamada emniyet kemeri takmayanları bindirdikleri simülasyon aracıyla bir kaza anında neler yaşayabileceklerini gösterdi. Bu esnada araç içinde yaşananlar emniyet kemerinin önemi bir daha gösterirken, bir kişi kaza anında bildiği bütün duaları okudu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet kemeri kullanmanın önemi ve alkolün araç kullanıcılarına etkisi uygulanan test eğitimleriyle canlı olarak gösterildi. Cemalettin Köklü parkı yanında konuşlandırılan simülasyon aracı ile öncelikle emniyet kemeri kullanmanın önemi uygulamalı olarak gösterildi. Trafik ekipleri uygulama noktasında durdurdukları ve emniyet kemeri takılı olmayan sürücüleri simülasyon aracına davet ederken, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu uygulamalı olarak test etmelerini sağladı.

Cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar

Etkinlikten habersiz olan sürücülerin test uygulaması sonrasında yaşadıkları şaşırma yüzlerine yansırken emniyet kemeri kullanmanın önemini hayatlarında unutamayacakları bir test sürüşüyle tecrübe etmeleri sağlandı. Uygulamaya katılan bazı sürücüler yaşadıkları tecrübeyi cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar.

İlginç görüntülerin ortaya çıktı

Diğer taraftan yine simülasyon gözlüğü ile alkolün araç kullanıcılarına etkisi hem öğrenci hem de vatandaşlara uygulamalı olarak gösterildi. Trafik ekiplerince simülasyon gözlüğünü takan öğrenci ve vatandaşların kaldırım üzerine uygulanan çizgi üzerinde düzgün bir şekilde yürümeleri ve topa vurmaları istendi. Ancak istenileni başaramayan öğrenci ve vatandaşlar etkinlik süresince ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Öte yandan katılım sağlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce hazırlanan ve trafik güvenliği teması içeren boyama kitabı, balon, rozet, sticker, not defteri, tükenmez kalem ve broşürler hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik trafik Güvenlik Trafik Yerel Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Onaylı randevu nasıl iptal edilir? (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Onaylı randevu nasıl onaylanır (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Fenerbahçe kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title