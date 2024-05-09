Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grup Müsabakası Sona Erdi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Grup müsabakası bu hafta sona ererken, adeta dananın kuyruğu bu hafta kopacak.

Bilecik 1. Amatör Lig a ve b gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Play-Off Grup müsabakalarında karşı karşıya geldi. 3 takımın ligden çekildiği ligin son haftasında Vitraspor ile Söğütspor 24'er puanla girdi. 12 Mart pazar günü saat 16: 00'da Bozüyük Sentetik Saha'da Vitraspor ile Söğütspor karşı gelecek. Seyircisiz oynanacak maçın galibi Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olacak. Şampiyon takım BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Play-Out maçı oynayacak. Galip gelen takım 2024-2025 futbol sezonunda Bilecik'i BAL'da temsil edecek. - BİLECİK