Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Araç ve Sürücüsüne Trafik Cezası

Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 adet araç ve sürücüsüne 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 7 adet araç ve sürücüsü denetlenerek; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK