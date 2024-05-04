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Bilecik'te Drone Denetimlerinde 7 Araç ve Sürücüsüne Trafik Cezası

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Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 adet araç ve sürücüsüne 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan ceza kesildi.

Bilecik'te yapılan drone denetimlerinde 7 adet araç ve sürücüsüne 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 7 adet araç ve sürücüsü denetlenerek; 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' suçundan 10 bin 542 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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