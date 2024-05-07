Osmaneli'de 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi Halkın Hizmetine Açıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Çerkeşli İlkokulu'nda gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açıldı. Açılışta Osmaneli Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kütüphanenin duvarlarına şehitlerin fotoğraf kareleri asıldı ve açılışta minikler çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi halkın hizmetine açıldı.
Osmaneli'nde bulunan Çerkeşli İlkokulunda gönüllüler ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılarak şehitler anıldı. 185. Yıl Kahramanlar Kütüphanesi açılışına Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı, çok sayıda personel ve vatandaş katılım sağladı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından kütüphanenin duvarlarına şehitlerin fotoğraf kareleri asıldı. Ellerinde bayraklar ile açılışı kutlayan minikler ardından çeşitli etkinlikler ile gönüllerince eğlendi. - BİLECİK