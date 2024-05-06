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1969 Bilecik Spor Kulübü Trafik Haftası'na dikkat çekti

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1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları, maç öncesi Trafik Haftası'nın önemine dikkat çeken bir pankartla maça çıktı. Pankartta 'Hayatla Yarışılmaz' yazarken, seyircilerde alkışla destek oldu.

1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcular, maç öncesi Trafik Haftası'nın önemine dikkat çeken bir pankartla maça çıktı.

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, dün İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi 01- 07 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları haftanın önemine dikkat çeken bir pankartla maça çıktılar. Pankartta, 'Hayatla Yarışılmaz' yazarken, seyircilerde bu pankartta alkışla destek oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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