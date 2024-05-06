Gübretaş Altın Madeni'nde İşe Alımlara Tepki

Bilecik'in Söğüt ilçesinde faaliyet gösteren Gübretaş'a ait altın madenine 'İltimaslı işe alımları' olduğunu iddia eden ve ocak yolu üzerine tepki pankartları asan vatandaşlar adil ve şeffaf bir işe alım süreci istediklerini belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasına alınan işçi alımlarına tepki gösterildi. İlçe halkı maden ocağı yolu üzerine birçok bez pankart asarak, işçi alımında adil ve şeffaf olunmadığını iddia etti. İlçe halkı adına yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Bugün burada, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Gübretaş Altın Madeni'nde yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve adaletli bir işe alım süreci talep etmek için pankart astık. Biz, Söğütlü gençler olarak, madenimizde yaşanan adaletsizlikleri ve iltimaslı işe alımları kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Gübretaş Altın Madeni'nde, enişteler ve kayınçoların iltimaslı olarak işe alındığı ve ayrıcalıklı muamele gördüğüne şahit oluyoruz. Bunun sonucunda, adil ve şeffaf bir işe alım sürecinin olmaması nedeniyle, yerel gençlerimiz iş bulma konusunda zorluklar yaşamaktadır. İşe giren hemşerilerimize de düşük ücret ve adaletsiz skala dağılımı ile haksızlık yapılmaktadır. Bugün burada asıl talebimiz, Gübretaş altın madeni yönetimi ve ilgili yetkililerden, adil bir işe alım politikası izlemelerini ve iltimaslı işe alımları sonlandırmalarını talep etmektir. Söğüt'ümüzde yaşayan gençler olarak, bizler de hak ettiğimiz fırsatlara erişmek istiyoruz. Ayrıca, madenimizde düşük maaşlarla çalışan Söğütlü madencilerin yanında olduğumuzu ve onların haklarını savunacağımızı da belirtmek isteriz. Adaletli bir çalışma ortamı ve adil bir ücretlendirme, herkesin hakkıdır ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Gübretaş altın madeni yönetiminden ve ilgili yetkililerden, bizim sesimize kulak vermelerini ve toplumsal adaleti sağlamak için gerekli adımları atmalarını istiyoruz. Söğüt'ümüzün geleceği için adil bir iş ortamı ve eşit fırsatlar sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Biz gençler olarak, sesimizi duyurmak ve değişim talep etmek için buradayız. Gübretaş altın madenindeki adaletsizliklere karşı birlikte mücadele ettikleri için tüm Söğütlülere ve kamuoyuna teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK