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Söğütspor, Vitraspor ile şampiyonluk maçına hazırlanıyor

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Söğütspor, hafta sonu Vitraspor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk üç sırada yer alan takımların Play-Off Grup müsabakalarında karşılaşacağı maç, şampiyonu belirleyecek.

Söğütspor hafta sonu Vitraspor ile oynayacağı şampiyonluk maçının hazırlıkları sürdürüyor.

Bilecik 1. Amatör Lig a ve b gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Play-Off Grup müsabakalarında karşı karşıya geldi. 3 takımın ligden çekildiği ligin son haftasında Vitraspor ile Söğütspor 24'er puanla girdi. 12 Mart pazar günü saat 16: 00'da Bozüyük Sentetik Saha'da Vitraspor ile Söğütspor karşı gelecek. Seyircisiz oynanacak maçın galibi Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu olacak. Zorlu maç öncesi Söğütspor İlçe Stadı'ndan günü tek idmanla geçti. Futbolcuların hırsları yüzlerine yansırken, hedef 3 puan alarak şampiyon olmak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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