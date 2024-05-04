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Osmaneli Karpuzu Üreticileri Fide Ekimlerine Devam Ediyor

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Bilecik'te, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Osmaneli karpuzunun üreticileri fide ekimlerine devam ediyor. Kendisine has tadı ve aromasıyla öne çıkan, Sakarya Nehri'nin kıyısında Sakarya Vadisi'nde yer alan Osmaneli ilçesinde yaklaşık 30 bin dönüm alanda üretilen karpuz, nisan ve mayıs ayındaki ekim işleminden üç ay sonra hasat edilerek başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu illerine pazarlanıyor.

Bilecik'te, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Osmaneli karpuzunun üreticileri fide ekimlerine devam etti.

Kendisine has tadı ve aromasıyla öne çıkan, Sakarya Nehri'nin kıyısında Sakarya Vadisi'nde yer alan Osmaneli ilçesinde yaklaşık 30 bin dönüm alanda üretilen karpuz, nisan ve mayıs ayındaki ekim işleminden üç ay sonra hasat edilerek başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu illerine pazarlanıyor.

Medetli köyünde yaşayan üreticilerden Abdullah Bahar, AA muhabirine, geçen yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini, bu seneden de umutlu olduklarını söyledi.

Bahar, 200 dönümden fazla alana karpuz, yaklaşık 50 dönüme kavun ektiklerini belirterek, "Köyün geneli zaten böyle. En az üretim yapanın bile 100 dönümden başlar. Kapasiteye göre 250 dönüme kadar çıkan arkadaşlar var." dedi.

Ekim işleminin üç döneme ayrıldığını kaydeden Bahar, ilk ikisinin nisan ayı başı ve sonunda, üçüncüsünün mayısta olduğunu anlattı.

Bu işlemlerle ilgili bilgi veren Bahar, şu ifadeleri kullandı:

"Birinci ekimde, 'tül altı' dediğimiz, üzerine tül örterek karpuzları dondan, kırağıdan koruyoruz. Önce malç makinesiyle naylon yayıyoruz. Sonra üzerine tel diktiriyoruz. Üzerine tülbent ya da elyaf örtüyoruz. Bunlar birinci ekim. Telini, tülünü aldık, çapasını yaptık. Artık suyla, gübreyle, ilaçla devam edeceğiz. Kendilerini kurtarmış vaziyete geldiler. Sonra diğer iki ekim dönemine geçiyoruz. Kapasiteye göre üç boy karpuz ekiyoruz."

Bahar'ın eşi Handan Bahar da yüksek verim almak istediklerini dile getirerek, tüm çiftçilere "hayırlı kazançlar" diledi.

Selçik köyünde karpuz yetiştiren Ertuğrul Ünver ise Osmaneli karpuzunun 1960'lardan bu yana bilindiğini anlattı.

Ürünün son 10 yılda "aşılı fide" olarak gelişme gösterdiğini aktaran Ünver, bu yıldan umutlu olduklarını belirtti.

Osmaneli karpuzunun özelliklerine değinen Ünver, "Hava şartlarıyla toprak yapısı birbirini tutuyor. Onun için damak tadı çok güzel. Hasadımız temmuzun ilk haftası başlar, eylülün sonuna kadar devam eder. Karpuzumuz Türkiye'nin her tarafına gider çünkü Adana bittikten sonra bizimki başlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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