Bozüyük'te 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 ayrı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce; 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', ve Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK