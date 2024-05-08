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Bozüyük'te 5 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Yakalandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 ayrı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 ayrı suçtan 5 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Foça 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce; 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', ve Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozüyük Bilecik Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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