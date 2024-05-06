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Bilecik'te Kadınlar Hıdırellez'i Coşkuyla Kutladı

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkılar eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.

Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkılar eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıdırellez Bilecik Kültür Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

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