Bilecik'te Kadınlar Hıdırellez'i Coşkuyla Kutladı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellez'i coşkuyla kutladı. Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkılar eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir araya gelen kadınlar, baharın geldiğini müjdeleyen Hıdırellez'i coşkuyla kutladı.
Sokakta toplanan kadınlar, kendi aralarında dümbelek çalarak, şarkılar eşliğinde eğlence düzenlediler. Kutlamada, ateş yakılarak gelenek haline gelen ateşten atlama ve ip oyunları oynandı. Şenliğe katılan misafirlere yemek ikram edildi. - BİLECİK