Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL Cezai İşlem Uygulandı
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Bilecik'te dron denetimine yakalanan araçlara ve sürücülerine toplam 7 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne, 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesi gereğince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK