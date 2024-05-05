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Bilecik'te Dron Denetiminde 7 Bin 530 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kural ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik'te dron denetimine yakalanan araçlara ve sürücülerine toplam 7 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 5 araç ve sürücüsüne, 'Kırmızı Işık Kuralına Uymamak' maddesi gereğince toplamda 7 bin 530 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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