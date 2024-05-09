Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 47,08 Gram Bonzai Ele Geçirildi
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yolculuk yapmakta olan bir şahsın üzerinde 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bilecik'te yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinden 47,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, yolculuk yapmakta olan şahsın üzerinde; 47,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BİLECİK