Bilecik'te Hac Hazırlık Semineri Başladı

Bilecik'te hacı adaylarına yönelik Hac Hazırlık Semineri başladı.

2024 yılında Bilecik'ten Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu ve Acentalar ile hacca gidecek hacı adaylarına yönelik Hac Hazırlık Semineri başladı.

Seminer ilk gün Kayıboyu Camii Toplantı Salonunda İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı'nın sunumuyla gerçekleşti.

Müftü Yardımcısı Bağcı, hacı adaylarını uyararak tüm işlemlerin halledilmesi gerektiğini belirterek yolculuk ve hac süreci ile ilgili bilgilendirmede bulundu. - BİLECİK