Bilecik'te Alkollü Sürücüye Yüksek Para Cezası

Bilecik'te trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen alkollü sürücüye 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan araç sürücüsünün; 1.25 promil alkollü olduğu, aracının muayenesinin olmadığı ve emniyet kemeri takmadığı tespit edildi. Sürücü hakkında; 'Alkollü Araç Kullanmak' maddesince 6 bin 439 TL, 'Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak' maddesince 690 TL, 'Muayenesi Yapılmamış Araçla Trafiğe Çıkmak' maddesince bin 506 TL olmak üzere toplam 8 bin 635 TL idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle geri alındı, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Vezirhan Jandarma Karakol ekiplerine teslim edildi. - BİLECİK