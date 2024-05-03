Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK