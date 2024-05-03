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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir kişi yakalandı ve yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli bir şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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