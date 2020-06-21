Beşiktaş'ta bitmeyen yol çalışmasına tepki
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Beşiktaş'ta bitmeyen yol çalışmasına tepki

Beşiktaş'ta yapımı devam eden yol çalışmasının uzun süredir bitirilmemesi tepkilere yol açtı.

Beşiktaş'ta bitmeyen yol çalışmasına tepki
21.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 18:21

Beşiktaş'ta yapımı devam eden yol çalışmasının uzun süredir bitirilmemesi tepkilere yol açtı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Çırağan Caddesinde uzun süredir devam eden yol yapım çalışması, çevreden geçenlerin tepkisine yol açtı. Çalışma nedeniyle bölgede sık sık trafik yoğunluğu yaşanırken, bu durum yoldan geçenleri isyan ettirdi. Yol bakım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ise hem trafik yoğunluğu arttı hem de vatandaşlar toza maruz kaldı. O bölgeden geçen 'Kazasız Kul Olmaz' ekibinden Zahrettin Çelik, yol çalışmasının bitirilmemesine isyan ederek, "Uzun zamandır bu yol bu durumda, motosikletle her geçtiğimizde toz toprak içinde kalıyoruz. İstanbul'un göbeğindeki caddede toz içerisinde kalarak geçiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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