Hayat pahalılığı Nihat Hatipoğlu'nu da isyan ettirdi

Sabah gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında hayat pahalılığını ve fahiş fiyat uygulamalarını ele alan ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"OYNAK FİYATLAR HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Hayat pahalılığının toplumun her kesimini rahatsız ettiğini belirten Hatipoğlu, "Marketlerde, lokanta ve benzeri mekânlarda baş döndüren pahalılık ve günlük, hatta saatlik oynak fiyatlar hepimizi rahatsız ediyor. Elbette idareciler gereken tedbirleri alıyor ve alacaklar da. Caydırıcı müeyyideler ne yazık ki çoğu kez göz ardı edilemeyen birer çözüm olarak ortada duruyor. Ancak her şeyden önce vicdanen rahatsız olmak gerekiyor" dedi.

"EĞER BU SEKTÖRDEYSENİZ..."

Sektör temsilcilerinin keyfi fiyat uygulamasını da eleştiren Hatipoğlu, "Bence 'Şu fiyatı koydum, isterse müşteri oturmasın' diyemezsiniz. Eğer bu sektördeyseniz insana en uygun, insaflı ve makul fiyatlarla imkân sunmalısınız. Bunun bir kul hakkı olduğunu bilmeniz gerekir. Tabii vatandaşların da bu astronomik listeye kural, akıl, vicdan çerçevesinde makul, kavgasız gürültüsüz ikazlar yapmaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

"ONUN İÇİN BEREKET KALMADI"

Yazısının devamında "Kimse alınmasın ama ahlakımız İslam ahlakıyla örtüşmüyor" diyen Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Kendimizi iman, akıl, vicdan üçgeninde sorgulamalıyız. Onun için bereket kalmadı, huzur kalmadı. Sevgi azaldı, kavga çoğaldı. Nasipsizlik diz boyu..."