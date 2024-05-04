Artvin'de Pazarcılar İsyan Etti: 'Yemek Parası Çıkaramıyoruz'

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan köy pazarında satış yapan esnaf Tarık Bildirici yurttaşın alım gücünü "Sabahtan bu saate 64 tane yumurtadan 10 tane satamadık" cümleleriyle özetledi. Yemek parası çıkaramadıklarını vurgulayan Bildirici, yetkililere seslenerek "Çalışıp işleri düzeltsinler. Yazıktır, günahtır bize" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan halk pazarında satışların düşük olması pazarcıları isyan ettirdi. Pazarcı Tarık Bildirici satışların olmadığını belirtti. Bildirici gün içinde yemek parası kazanamadıklarını vurgulayarak tezgahta satışa çıkardığıkları ile karnını doyuracağını ifade etti.

Gün içinde ekmek parasını çıkaramadığını açklayan Bildirici, şunları söyledi:

"Vatandaşta para yok ve bizi yöneten ağalara şunu söylemek istiyorum; çalışın da işleri düzeltin, güzelleştirin artık yeter bize de günahtır. Vatandaşlarda para olmayınca bizim işimiz de olmuyor. Sabahtan bu saate kadar altmış dörtane yumurtadan on tane satamadık. Eskiden biz mesela veresiye bile yazardık vatandaşa ama maaş alındığı zamanda parasını öderdi. Öğlen saatinde maaşlarını alıp geldikleri zaman ben hesap toplamaya yetiştiremezdim. Vatandaşta para vardı eskiden ve şimdi ise para yok. Olan paranın da zaten değeri yok yani. Sabahın nasıl olacağını bilemiyoruz."

"SADECE SEBZE MEYVE FİYATLARI YÜKSEK DEĞİL,HERŞEYİN FİYATI YÜKSEK"

Artvin merkeze bağlı Sakalar Köyü'nden esnaf İsmet Okur ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Vatandaşın temel ihtiyaçlarına göre alışveriş yaptığını belirtterek kendi ürettikleri doğal ürünlerin tezgahta kaldığını açıkladı.

Pazarcı Alaaddin Avcı, "Köyüm baraj altında kalınca Kızılcık köyüne yerleştim ve başka bir yerlere gidemeyince burada kaldık. Vallahi abi işler için şimdi açıkça ne desem yalan olur şöyleki; kötü desem de yalan abi iyi desemde yalan olur. Pazarda zaten fiyatlar bile farklı bir yerde elma 25 lira iken başka bir yerde 35 lira" açıklamasında bulundu.