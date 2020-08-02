(bekliyor) Uşak'taki orman yangınlarına müdahale ediliyor
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(bekliyor) Uşak'taki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor.

(bekliyor) Uşak'taki orman yangınlarına müdahale ediliyor
02.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 20:54

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor.

Kuşdemir Köyü Kent Ormanı ve Halıyazı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak ve Banaz orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangınlara 4 helikopter, 25 arazöz, 5 itfaiye, 4 su tankeri ve 4 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Vali Kocabıyık, inceleme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Ekiplerimiz havadan ve yerden yangınlara müdahale etti. Şiddetli rüzgara rağmen alevler büyük oranda kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

Yangınların tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının devam edeceğini belirten Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İlk belirlemelere göre 12 hektarın üzerinde orman arazisi zarar görmüş durumda. Yangınlarda sadece güzelim ağaçlarımız zarar görmedi. Doğaya çıktığımızda kimi zaman sesleriyle, kimi zaman eşsiz güzellikleriyle bize yol arkadaşlığı yapan binlerce orman canlımız da yok oldu. Yangınlardan etkilenen alanlarımızı en kısa zamanda yeniden ağaçlandıracağız. Ancak alevler arasında can veren canlılarımızı ne yazık ki geriye getiremeyeceğiz. Unutmayalım, orman yangınlarının tamamına yakını insan kaynaklı. Bu nedenle çok daha fazla dikkatli olmalıyız."

Kaynak: AA

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