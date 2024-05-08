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Denizli'de Besihane Bahçesinde Yangın Çıktı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir besihane bahçesinde saman karışımlı gübre yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise besihane sahibinin kendiliğinden söneceğini düşünerek olay yerinden ayrılması oldu.

Denizli'de besihane bahçesine serilen saman karışımlı gübre yanmaya başladı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangını besihane sahibinin yaktığı kendiliğinden söner düşüncesiyle öylece bırakıp gittiği öğrenildi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, besihane bahçesinde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Besihane bahçesinde çıkan yangının gübre ve saman karışımının tutuşması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerin kısa süre müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise hayrete düşürdü. Besihane sahibi akşamüzeri tutuşturduğu gübre ve saman karışımın kendiliğinden söner diyerek evine gittiği anlaşıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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