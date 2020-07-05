Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Arıca ile Kırkat köylerinde koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köylerde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararının ardından evlerin önünde güvenlik önlemleri alındı. Filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı.

Kaynak: DHA