Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu Arnavutköy'de 23 yaşındaki bir genç, ablası tarafından evinde ölü bulundu.

Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

İSTANBUL - Arnavutköy'de 23 yaşındaki bir genç, ablası tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Arnavutköy Hicret Mahallesi Tabip Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde eve gelen 23 yaşındaki Ahmet Ç. ablası tarafından evinde ölü şekilde bulundu. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesi üzerine gencin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, gencin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Almanya'da çöpten 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı
Almanya'da çöpten 17. yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı
Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Kaan Yıldırım Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Mert Müldür Merih Demiral Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arnavutköy'de şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 13:41:20. #1.14#

title