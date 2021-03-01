ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADA PATLAMA

ARNAVUTKÖY'de suni deri üretimi yapılan fabrikada, yağ kazanı patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu. Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada Erdoğan Kaya isimli bir çalışan ağır şekilde yaralanırken, Rüşdü Gül ve ismi öğrenilemeyen bir başka çalışan ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de fabrikada incelemelerde bulundu.

"ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"Olayı anlatan görgü tanıklarından Burak Kenar, "Burası deri fabrikası. Kapı önünde bekliyorduk. Bir anda şiddetli bir patlama oldu. Sonra koşuşturma oldu. İlk bir yaralıyı çıkarttılar. Diğer yaralıyı oynatmadılar bacağı kırıktı. Üçüncü yaralı da yürüyerek kendi ambulansa bindi. Yağ kazanı basınçtan patlamış. Kalabalık bir fabrika burası" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise, "Çok büyük bir patlama oldu içeride. Arkadaşlar kendi çabalarıyla yaralıları dışarı çıkardılar. Ağzı burnu kan içindeydi. Sonra itfaiye ekipleri geldi. Kazan patladığını söylüyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı