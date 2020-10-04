Yalnızca 2 çekirdekten bu hale geldi: 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor

Zongudak'ın Çaycuma İlçesi Şeyhoğlu köyünde iş insanı Ercan Kartal'ın kendi çiftliğinde 2 çekirdekten yetiştirdiği 60 kiloluk kabak görenleri şaşırtıyor.

"1 ÇEKİRDEKTEN 3 KABAK YETİŞTİ"

Organik toprağın çok verimli olduğunu ifade eden iş insanı Ercan Kartal, "Yetiştirdiğim kabaklar, sadece 2 adet çekirdekten yetişti. Bir çekirdekten yaklaşık 3 adet kabak yetişti. Yaklaşık 100 kilogram fazla kabak var. Arkadaşımdan aldığım tohumlarla ilk defa yetiştirdim" dedi.

"HERKES GELİR ELDE ETSİN"

Amacının yetiştirdiği kabakların çekirdeklerini köylüye vermek olduğunu söyleyen Kartal, "Önemli olan çekirdeğini yetiştirip köylümüze vermek. Onlar da bunlardan gelir elde ederler" dedi.

DAHA ÖNCE DE 41 KİLOLUK KARPUZ YETİŞTİRMİŞ

Kabakların daha da büyük olabileceğini söyleyen Kartal, "İneklerimiz kabakları yedikleri için bu boyutta kaldılar. Toprağımız da killi. Yaklaşık 30 senedir bizim köyümüzde suni gübreler atılıyor bu yüzden killi topraklar çimento dökmüş gibi oldu. Toprağımız eski verimine ulaşırsa daha büyük kabaklar yetiştirmek mümkün olabilir. Biz kendi gübrelerimizi hayvanlarımızdan temin ediyoruz. Ben daha önce 41 kilogram karpuz yetiştirdim. Toprağı organik verdikten sonra toprak intihar etmiyor ama kimyasallar 1 sene veriyor daha sonrasın da vermiyor" dedi.