Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile motor turuna çıktı.

Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.

Başarılı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

HAKAN, "ZLATAN'IN TÜRKİYE'DE TUTTUĞU BİR TAKIM VAR" DEMİŞTİ

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.

SAKATLIĞININ SON DURUMU AÇIKLANDI

Milan'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sağ baldırından sakatlandığı, aşil tendonunun ise sağlam olduğu duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, basında yer alan iddiaların aksine 38 yaşındaki golcünün aşil tendonunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtilerek, "Zlatan İbrahimovic'in antrenman sırasında sağ baldır soleus kası zarar görmüştür. Aşil tendonu mükemmel şekilde sağlamdır. Oyuncu, 10 gün sonra kontrol muayenesinden geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı.

İbrahimovic, takımının dünkü idmanı sırasında sakatlık geçirmişti. İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, golcü oyuncunun aşil tendonundan sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği, bunun da kariyerinin sona erdiği anlamına geldiği yorumları yapılmıştı.