Ziya Selçuk kimdir? Ziya Selçuk kaç yaşında, nereli? Ziya Selçuk ne iş yapar?

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Yeni sistemin Milli Eğitim Bakanı seçilen Ziya Selçuk, 1 Mayıs 1961 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak Gelişim Psikolojisi alanında da yüksek lisans yapmıştır.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında doktorasını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi'nde görev alan Selçuk, doçent ve profesör unvanlarını almıştır.

TED Üniversitesi'nin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ziya Selçuk, birçok özel eğitim kurumunun kuruluşunda yer almış ve müfredat reformunda da başarılar elde etmiştir. 2003-2008 yıllarında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çeşitli araştırmaları vardır. Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi Üyesi olan Selçuk, 3 çocuk babasıdır.