Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay dizileri, filmleri
Usta oyuncu Zihni Göktay oynadığı diziler ve filmlerle adını duyuran başarılı sanatçılar arasında bulunuyor. Göktay, İstanbul Şehir Tiyatrosunda sayısız oyunda yer aldı. Peki, Zihni Göktay eşi kim?
Zihni Göktay, 2019 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 'Onur Ödülü', 2015 yılında Cibali Karakolu / Lions Tiyatro Ödülleri 'Yılın Tiyatro Hizmet Ödülüne' layık görüldü. TV ekranlarının da baaşrılı ismi Göktay, Cennet Mahallesi adlı diziyle büyük beğeni toplamıştı. İşte, ayrıntılar...
ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?
Oyuncu Göktay, İstanbul-Fatih'te 2 Aralık 1945 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Abdullah Zihni Göktay olan isim, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yer alıyor. 36 yılda 72 oyunda rol aldı.
İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Çeşitli filmlerde de seslendirme yapan Göktay, amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.
Göktay Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.
ÖDÜLLERİ
Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2019
"Onur Ödülü"
Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017
"Emek Ödülleri"
Cibali Karakolu / Lions Tiyatro Ödülleri 2015
"Yılın Tiyatro Hizmet Ödülü"
Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri 2012
"Onur Ödülü"
DİZİLERİ
1986 Kuruntu Ailesi
1989 Bizimkiler (dizi) (Muvaffak / 1998 - 2002)
1994 Yazlıkçılar
1994 Bekarlık Sultanlık mı?
1995 Oğlum Adam Olacak
1997 Komşu Komşu
1997 Eltiler
2000 Üvey Baba
2000 Ah Şu Komşular
2002 Biz Size Aşık Olduk
2002 Koçum Benim
2003 Hadi Uç Bakalım
2004 Avrupa Yakası
2004 Cennet Mahallesi
2006 Geçmiş Zaman Olur ki
2008 Mert ile Gert
2009 Ah Kalbim
2011 Adım Bayram Bayram
2014-2015 Ulan İstanbul
FİLMLERİ
1976 Tosun Paşa
1976 Meraklı Köfteci
1984 Fahriye Abla
1984 Atla Gel Şaban
2003 Beybaba
2003 Hababam Sınıfı Merhaba
2004 Koltuk
2004 Hababam Sınıfı Askerde
2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
2005 Döngel Karhanesi
2008 Çıngıraklı Top
2009 7 Kocalı Hürmüz
2014 Zaman Makinesi 1973
2015 Kara Bela
2017 Yaşamak Güzel Şey