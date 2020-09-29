Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, nereli? Zihni Göktay dizileri, filmleri

Zihni Göktay, 2019 yılında Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 'Onur Ödülü', 2015 yılında Cibali Karakolu / Lions Tiyatro Ödülleri 'Yılın Tiyatro Hizmet Ödülüne' layık görüldü. TV ekranlarının da baaşrılı ismi Göktay, Cennet Mahallesi adlı diziyle büyük beğeni toplamıştı. İşte, ayrıntılar...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Oyuncu Göktay, İstanbul-Fatih'te 2 Aralık 1945 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Abdullah Zihni Göktay olan isim, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. 1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı. 1973 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yer alıyor. 36 yılda 72 oyunda rol aldı.

İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Çeşitli filmlerde de seslendirme yapan Göktay, amatörlüğü, 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi tiyatro kolundaki çalışmaları ile, 1964 yılındaki profesyonelliğine kadar sürdü.

Göktay Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirmektedir.

ÖDÜLLERİ

Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2019

"Onur Ödülü"

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2017

"Emek Ödülleri"

Cibali Karakolu / Lions Tiyatro Ödülleri 2015

"Yılın Tiyatro Hizmet Ödülü"

Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri 2012

"Onur Ödülü"

DİZİLERİ

1986 Kuruntu Ailesi

1989 Bizimkiler (dizi) (Muvaffak / 1998 - 2002)

1994 Yazlıkçılar

1994 Bekarlık Sultanlık mı?

1995 Oğlum Adam Olacak

1997 Komşu Komşu

1997 Eltiler

2000 Üvey Baba

2000 Ah Şu Komşular

2002 Biz Size Aşık Olduk

2002 Koçum Benim

2003 Hadi Uç Bakalım

2004 Avrupa Yakası

2004 Cennet Mahallesi

2006 Geçmiş Zaman Olur ki

2008 Mert ile Gert

2009 Ah Kalbim

2011 Adım Bayram Bayram

2014-2015 Ulan İstanbul

FİLMLERİ

1976 Tosun Paşa

1976 Meraklı Köfteci

1984 Fahriye Abla

1984 Atla Gel Şaban

2003 Beybaba

2003 Hababam Sınıfı Merhaba

2004 Koltuk

2004 Hababam Sınıfı Askerde

2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk

2005 Döngel Karhanesi

2008 Çıngıraklı Top

2009 7 Kocalı Hürmüz

2014 Zaman Makinesi 1973

2015 Kara Bela

2017 Yaşamak Güzel Şey