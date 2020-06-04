Zeytinyağı diğer yağlara göre neden pahalı? Zeytinyağı fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Zeytinyağı fiyatını etkileyen faktörler?

Zeytinyağı üretim yerleri

Zeytinyağı üretimi oldukça zahmetli, dikkat ve uğraş isteyen üretimdir. Zeytinyağı üretim denince akla ilk gelen yerlerden biri Ayvalık'tır. Bu bölgenin konumu, coğrafi ve toprak yapısı, iklim özellikleri gibi faktörler, zeytinyağının kalitesini etkiler. Oluşan zeytinler sonucu elde edilen zeytinyağları, natürel sızma zeytinyağı dır. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının üretildiği Ayvalık'ta bütün ilçe arazisinin % 60'ı, tarım arazilerinin ise yaklaşık %76'sı zeytinliktir.

Zeytinyağı üretimi

Erken hasat döneminde işlenmek üzere toplanan zeytinler, olabilecek en faydalı halindedir. Tek bahçeden, erken hasat zeytinin yere düşmeden,beklemeden toplanarak taş değirmende çekirdekleri ile birlikte öğütülerek, daha sonra hasır çuvallarda ezilerek zeytinyağı elde edilir. Bu yöntem sayesinde hiçbir kimyasal madde eklenmemiş, ürün saflığı ile sofralara geliş olur.

Zeytinyağı ambalaj yapısı

Zeytinyağı doğru ambalajlandığı zaman, uzun süre tad, koku ve kalitesinde değişiklik meydana gelmez. Tüketiciye taze olarak ulaşması ve kalite belirtisi bu nokta, zeytinyağının fiyatını belirlemede önemlidir.

Zeytinyağı faydaları

Satışa sunulmuş birçok yağ çeşidi vardır. Fakat zeytinyağının sağladığı faydalar dikkat çekmektedir. Doğal mucize olarak bilinen ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen zeytinyağlarının faydaları şu şekildedir;

-Cildi korur,

-Kan basıncını yükseltir,

-Kalp sağlığını korur,

-Yaşlanmayı geciktirir,