Zeynep Özkaya kimdir? Zeynep Özkaya kaç yaşında? Zeynep Özkaya sevgilisi kim? Zeynep Özkaya instagram adresi nedir?

Sihirli Annem dizisinde "çilek " rolüne hayat veren oyuncu Zeynep Özkaya kaç yaşında? Zeynep Özkaya hangi dizilerde rol aldı? Zeynep Özkaya kimdir? Zeynep Özkaya hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

23 Ocak 1998'de İstanbul doğumlu 23 yaşındaki oyuncu Sihirli Annem dizisinde çilek karakteri ile hayatımıza girdi. Küçük yaşlarda başlayan oyuncu genç kızlık zamanına kadar bu dizide devam etti. İstanbul Teknik Üniversi Çevre Mühendişliği bölümü öğrencisi olan Özkaya, aynı zamanda Youtube kanalına sahiptir.

ZEYNEP ÖZKAYA INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

YouTube kanalı bulunan oyuncu sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaktadır. zeyneppozkayaa instagram hesabında 284 bin takipçiye sahiptir.

ZEYNEP ÖZKAYA SEVGİLİSİ KİM?

Sosyal paylaşım platformu instagram üzerinden sık sık sevgilisi ile fotoğraf paylaşan oyuncu, uzun sürdir birlikte olduğu Oğulcan ile birlikte. Milli yüzücü Oğulcann Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. ogulcan_can kullanıcı adıyla instagram sayfasında paylaşım yapmaktadır.

ZEYNEP ÖZKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İki Aile,

Eyvah Halam,

Altındağlı,

Sihirli Annem